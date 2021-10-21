Правительство Армении выделит стипендии призерам Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира

Правительство в статье госбюджета на 2021 год сделало перераспределение. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян. Победителям Олимпийских игр, чемпионатов Европы, а также спортсменам, входящим в состав сборных Армении, тренерам сборных Армении и врачам, участвующим в олимпийской программе по завершении сезона 2021 года будут предоставлены спортивные стипендии.

Согласно этому, на эти цели из резервного фонда правительства будет выделено 114 млн драмов.

«Присуждение спортивных стипендий тренерам и врачам сборных Армении на Олимпийских играх, победителям Олимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионатов Европы, а также спортсменам, входящим в состав сборных Армении, внесет свой вклад в дело повышения социального положения бенефициаров. Что в определенной степени решит повседневные проблемы бенефициаров, став для последних стимулом для высоких достижений», - сказал министр.