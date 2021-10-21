Посол Армении представил парламентариям Великобритании вопрос армянских пленных в Азербайджане

Посол Республики Армения в Соединенном Королевстве Варужан Нерсесян 19 октября встретился с членами Лейбористской партии Палаты общин и группы дружбы Соединенное Королевство -Армения Кетрин Уэст и Джеймсом Марреем.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Соединенном Королевстве сообщает, что в ходе встречи посол выразил депутатам благодарность за постоянное содействие Армении и Арцаху, особенно во время войны, а также за озвучивание и поддержку подходов Армении в Парламенте Великобритании. Посол подробно представил последние региональные развития, продолжающиеся агрессивные действия Азербайджана в отношении Армении и возможности возобновления переговорного процесса.

Варужан Нерсесян особо подчеркнул необходимость возвращения военнопленных, до сих пор находящихся в Баку. Посол также представил вопрос сохранения армянского исторического и культурного наследия Арцаха, подчеркнув значение выражения четкой позиции международных партнеров по этому вопросу.

Стороны также обсудили фактор Турции и его негативное влияние на регион, что ярко отразилось в непосредственном участии в прошлогодней войне в Арцахе.

Посол и члены Палаты общин Парламента Великобритании подчеркнули важность развития армяно-британских отношений, подчеркнув роль парламентской дипломатии в этом процессе, активизацию связей между Парламентами двух стран, визиты и сотрудничество по различным вопросам.