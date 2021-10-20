КГД опубликовал список 1 000 крупных налогоплательщиков за 9 месяцев текущего года

В 2021 году крупные налогоплательщики Армении за 9 месяцев в госбюджет перечислили более 871 млрд 241 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комитет государственных доходов РА.

Отмечается, что сумма платежей в налоговый орган составила более 733 миллиардов 143 миллионов драмов, а сумма платежей в таможенный орган - более 138 миллиардов 98 миллионов драмов.

Согласно списку, опубликованному Комитетом по государственным доходам, на первом месте находится «Газпром Армения» с общим перечислением в госбюджет РА 38 миллиардов 266 миллионов 412 000 драмов. На втором месте Зангезурский медно-молибденовый комбинат с 38 млрд 249 млн 247 000 драмов, на третьем месте Аппарат Министерства обороны РА с 34 млрд 194 млн 185 000 драмов, за ним следует «Гранд Тобакко» с перечислением 24 миллиарда 774 миллиона 246 000 драмов. Замыкает пятерку лидеров «Геопромайнинг Голд» с 16 млрд 415 млн 197 000 драмов.

В десятке крупнейших налогоплательщиков также «Интернешнл Масис Табак», «МТС Армения», «Тегут», «CPS Oil» и «Флэш».

Как сказано в сообщении Комитета государственных доходов, список был опубликован на основании критериев, определенных действующим постановлением правительства РА, а именно, в список включены государственные и муниципальные управленческие учреждения.

«Принимая во внимание, что информация о налогах, уплачиваемых налогоплательщиками, доступна иностранным инвесторам, инвестиционным организациям, а налоги, уплачиваемые государственными и муниципальными учреждениями, напрямую не характеризуют результаты их деятельности, а являются результатом перераспределения государственного бюджета, внесено предложение не включать государственные и муниципальные учреждения РА в список 1 000 крупных налогоплательщиков. После внесения соответствующего изменения в решение правительства РА, списки платежей налогоплательщиков за соответствующие периоды будут размещены на официальном сайте Комитета государственных доходов», - говорится в сообщении КГД.