Главное о COVID на 19 октября: число инфицированных в регионах Грузии резко возросло

Грузинские врачи из 5 739 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных за последние сутки в стране, 1 862 факта зафиксировали в Тбилиси, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.

За последние 24 часа в Грузии сделано 56 555 тестов на коронавирус: 42 546 – на антиген, 14 009 – ПЦР-тестов. Показатель положительности по данным на 18 октября составляет 10,15%, за две недели – 8,64% , за семь дней – 9,12%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 670 552 случая инфицирования. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 082 человека. С начала пандемии побороть инфекцию сумели 616 937 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 36 человек, а с начала пандемии – 9 546. Из 5 739 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране, 1 862 случая зарегистрировано в Тбилиси.

Ковид-география случаев заражения по стране выглядит так:

Тбилиси – 1 862

Аджария – 202

Имерети – 1 151

Квемо Картли – 353

Шида Картли – 389

Гурия – 140

Самегрело - Земо Сванети – 412

Кахети – 912

Мцхета-Мтианети – 139

Самцхе-Джавахети – 119

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 60.

На данный момент в Грузии 44 043 активных случая COVID-19, из них 5 570 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 257 пациентов тяжелое, из них 270 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

При этом 1 020 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 37 453 инфицированных пациента проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остается 61 человек, в самоизоляции – 29 935 .

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.