Нарушение Азербайджаном обязательств перед СЕ должно получить достойный ответ: замминистра ИД Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгяна выступил с речью по случаю 20-летия членства Армении в Совете Европы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, замминистра отметил:

“Уважаемые послы, дамы и господа,

Рад приветствовать вас в министерстве иностранных дел Армении.

Уважаемые коллеги,

После Второй мировой войны европейские лидеры инициировали во всей Европе процесс продвижения принципов демократии, прав человека и верховенства закона как краеугольный камень мирного будущего Европы. Таким образом, 5 мая 1949 года по Лондонскому договору был основан первый общеевропейский институт - Совет Европы, который уже насчитывает 47 полноправных членов. Город Страсбург в регионе Эльзас был символически выбран в качестве штаб-квартиры организации.

За 72 года своего существования Совет Европы сформировал традиционную систему Европейского континента - европейские стандарты и нормы, которые заложили основу для достижения целей Совета Европы.

С момента провозглашения независимости Армения выбрала путь демократии. Выбор был очевиден. Армения с ее историей и культурой, армянское общество со своими ценностями - неотъемлемая часть европейской семьи. С 1991 года и до своего полноправного членства в Совете Европы Армения обосновала свой выбор и 25 января 2001 года стала полноправным членом Совета Европы. Через десять лет после провозглашения независимости перед штаб-квартирой Совета Европы в Страсбурге был поднят флаг Республики Армения.

По многим поводам, особенно на последних двух парламентских выборах, народ Армении подтверждал свою приверженность демократии, правам человека и верховенству закона.

Деятельность Совета Европы направлена на обеспечение индивидуальных и коллективных основных прав человека. Армения следует рекомендациям уставных органов Совета Европы, независимых контролирующих органов и консультативных комитетов. Деятельностью этой многоплановой организации занимается ряд государственных органов Армении.

План действий - один из инструментов Совета Европы, с помощью которого организация помогает Армении и другим странам выполнять свои обязательства и внедрять европейские стандарты, очень важен для Армении. В настоящее время выполняется четвертый План действий для Армении на 2019-2022 годы. Уважаемые послы, этот проект реализуется за счет добровольных взносов ваших стран и ЕС, и я хотел бы выразить нашу признательность в этом отношении.

Оглядываясь назад на 20-летний путь Армении с момента ее членства в Совете Европы, я должен подчеркнуть, что при поддержке этой организации была проделана огромная работа. Армения присоединилась к 83 конвенциям Совета Европы, 66 из которых ратифицированы. Кроме того, Армения также присоединилась к 12 частичным соглашениям Совета Европы.

Деятельность Европейского суда по правам человека имеет первостепенное значение с точки зрения обеспечения прав граждан Армении. Суд также играет важную роль в защите прав армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане в результате развязанной против Арцаха 44-дневной войны.

Дамы и господа, уважаемые послы,

Важно подчеркнуть, что и Армения, и Азербайджан обязались при вступлении в Совет Европы использовать только мирные средства для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Таким образом, 44-дневная война в 2020 году демонстрирует, что Азербайджан пренебрег этим обязательством, поэтому Совет Европы должен надлежащим образом рассмотреть его.

Вам хорошо известны вызовы, с которыми сегодня сталкивается Армения. Гуманитарные последствия агрессивной войны, развязанной Азербайджаном против народа Арцаха, являются одним из самых актуальных вопросов. Чрезвычайно важно участие наших международных партнеров, в том числе Совета Европы. Мы считаем, что в Европе не должно быть «серых зон» для реализации людьми своих основных прав.

Генеральный секретарь, Комиссар по правам человека, ПАСЕ, Европейский суд по правам человека и соответствующие мониторинговые органы уже пытались отреагировать в соответствии со своими полномочиями. Тем не менее, Комитету министров еще предстоит сыграть свою роль, и я считаю, что ваше присутствие здесь поможет продвинуться вперед”.