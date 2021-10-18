На встрече с послом Франции в Армении Ален Симонян коснулся вопроса статуса Арцаха

18 октября председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Анн Луйон.

«Поздравив посла с назначением, Ален Симонян выразил уверенность, что ее деятельность будет способствовать углублению и укреплению сотрудничества между Арменией и Францией», - как передает «Арменпресс», сообщили в НС.

Отмечается, что Ален Симонян подчеркнул многогранность сотрудничества с Францией, добавив, что он готов приложить все усилия для углубления и динамичного развития этих отношений. В этом контексте была отмечена роль армянской общины Франции, которая является уникальным мостом в вопросе армяно-французского многополярного сотрудничества.

Ален Симонян с признательностью отметил многочисленные резолюции и призывы, осуждающие азербайджано-турецкую агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, принятые двумя палатами Парламента Франции и визит уже четвертой делегации в Армению и Арцах.

Председатель НС отметил возможность окончательного и справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ и признание статуса Арцаха на основе права на самоопределение.

На встрече была затронута деятельность парламентов двух стран, играющая важную роль в развитии и обогащении политического диалога между Арменией и Францией.

Посол Франции поблагодарила за прием, подчеркнув, что Национальное собрание считается центром демократии. Она выразила готовность и дальше вносить свой вклад в углубление тесного сотрудничества с Национальным собранием.