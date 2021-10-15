Напитки, продукты питания, оборудование: в Ереване открылась выставка «ArmProd EXPO 2021»

Для привлечения иностранных инвестиций в экономику Армении и демонстрации экономического потенциала страны 15 октября в выставочном комплексе «Ереван ЭКСПО» открылась XIX Международная специализированная выставка «ArmProd EXPO 2021».

Как сообщает «Арменпресс», в выставке, которая проходит до 17 октября, принимают участие 80 организаций.

Вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Армении Армен Мартиросян сообщил, что в прошлом году выставка не проводилась из-за пандемии и войны. «Проведение такой выставки в этом году в таких условиях - это сохранение позиций. «LOGOS EXPO Center» смогла достойно сохранить наши экономические позиции на рынке, за что я очень благодарен нашим партнерам», - сказал Армен Мартиросян.

По словам торгового представителя РФ в Армении Анны Донченко, товарооборот промышленной и сельскохозяйственной продукции в их стране за шесть лет увеличился вдвое. Это 300 миллионов долларов в год. «Мне особенно приятно, что в выставке принимают участие более десяти российских компаний из разных регионов. Это доставляет мне огромное удовольствие. Я считаю, что эта прекрасная выставка - одна из самых ожидаемых в мире», - сказала Анна Донченко.

Основные тематические разделы выставки: вина, шампанское, коньяк, водка, натуральные соки, пиво, мясные и молочные продукты, масло, масложировая продукция, замороженные полуфабрикаты, фруктовые консервы, овощи, кондитерские изделия, кофе, чай, хлебобулочные изделия, табачная продукция и др.

Организатор XIX Международной специализированной выставки «ArmProd EXPO 2021» - Союз промышленников и предпринимателей Армении и выставочная компания «LOGOS EXPO Center». Им содействовало Министерство экономики РА.

«LOGOS EXPO Center» - первая частная выставочная компания в Армении, которая является безусловным лидером в области организации отраслевых, промышленных, национальных, международных выставок, конгрессов как в Армении, так и за рубежом.

Компания при поддержке правительства Республики Армения, министерств Республики Армения, ведомств, союзов и посольств иностранных дел в Республике Армения ежегодно проводит до 15 специализированных выставок, которые отражают динамику народного хозяйства.

За последние 17 лет «LOGOS EXPO Center» организовал более 200 профессиональных и универсальных международных выставок, охватывающих различные отрасли экономики.