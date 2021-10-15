МИД Армении осудил грубое нарушение Азербайджана режима прекращения огня в Арцахе

Министерство иностранных дел Республики Армения выступило с заявлением, в котором осудило грубое нарушение режима прекращения огня, установленного трехсторонним заявлением от 9 ноября, совершенное 14 октября Вооруженными силами Азербайджана. «Арменпресс» представляет заявление МИД РА.

«Мы решительно осуждаем грубое нарушение режима прекращения огня, установленного трехсторонним заявлением от 9 ноября, совершенное 14 октября Вооруженными силами Азербайджана, в результате которого возле села Норшен в Арцахе были ранены 6 военнослужащих Армии обороны Арцаха. Сегодня, 15 октября, азербайджанская сторона продолжила нарушение режима прекращения огня в северо-восточном направлении Арцаха, обстреляв санитарную машину Армии обороны Арцаха.

Отметим, что это второй за неделю серьезный инцидент нарушения Азербайджаном режима прекращения огня, в результате которого страдают мирные жители и военнослужащие. Напомним, 9 октября в районе города Мартакерт Арцаха при выполнении сельскохозяйственных работ снайпером был застрелен мирный житель Арам Тепнанц. В соответствующем заявлении МИД Республики Армении говорится о необходимости надлежащего расследования преступления и привлечения виновных к ответственности.

Мы для сохранения режима безоговорочного прекращения огня и предотвращения подобных инцидентов в будущем при посредничестве российских миротворческих сил предпринимаем все необходимые шаги».