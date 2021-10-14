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В Минске состоялась встреча глав МИД Армении и РФ

В Минске состоялась встреча глав МИД Армении и РФ

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян на полях заседания СМИД СНГ в Минске провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры иностранных дел Армении и России обсудили вопросы, касающиеся армяно-российского многоотраслевого сотрудничества и дальнейшего развития союзнических отношений.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности и стабильности. Арарат Мирзоян и Сергей Лавров также обсудили вопросы, связанные с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.


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