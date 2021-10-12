В Ереване состоится первая армяно-французская научная медицинская конференция

В Ереванском Государственном медицинском университете им. Гераци 13, 14 и 15 октября пройдет первая армяно-французская научная медицинская конференция, посвященная уходу за ранеными, получившими ранения в результате конфликта в Арцахе.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из Министерства НОКС РА, уточнив, что три общественные больницы Франции, верные исторической солидарности, связывающей Армению и Францию, присоединились к своим армянским коллегам, чтобы помочь пострадавшим в последней войне в Арцахе.

Отмечается, что цель конференции – обмен опытом между армянскими и французскими специалистами, а также перспектива долгосрочного сотрудничества между двумя государствами в сфере здравоохранения.

Армяно-французская научная медицинская конференция организована 3 общественными больничными системами Франции – Центром университетских больниц Парижа (Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Университетскими больницами Лиона и Центром «Винатие» госпиталя Лиона. Она будет проведена при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и под высоким патронатом посольства Франции в РА.

На открытии конференции будут президент Армении Армен Саргсян, министр НОКС Ваграм Думанян, посол Французской Республики Анн Луйо, генеральный директор Университетских больниц Парижа Мартин Хирсч и генеральный секретарь Гражданской больничной системы Лиона.

Регистрация участников ограничена: регистрация проводится по следующей ссылке:

https://forms.gle/o3Gg63v1dZtr7R2Q8