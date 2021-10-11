Вопросы сохранения исторического и культурного наследия на международной конференции

65 ученых принимают участие в Международной конференции «Сохранение исторического и культурного наследия как средство эффективного диалога между государствами». Они прибыли в Армению из России, Казахстана, Бельгии, Италии, Испании, Франции и ряда других стран.

Участники выступают с докладами о проводимой в сфере политике, практической деятельности, а также об историческом и культурном наследии Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», торжественная церемония открытия конференции состоялась 11 октября в Матенадаране.

По словам Егиазара Варданяна, ректора Национального университета архитектуры и строительства Армении (НУАСу), конференция будет способствовать развитию потенциала и способностей специалистов для создания благоприятных условий, их использования для развития академической науки и повышения качества образования.

«Необходимо сообща реагировать на разрушение памятников в любой точке мира, внося свой вклад в их сохранение. Чтобы сотрудничество было более содержательным, предлагаю объединиться вокруг реализации совместных международных научно-образовательных проектов», - подчеркнул он.

Архитектор из Москвы Андрей Иванов занимается исследованием исторических городов Армении. Он изучает старый Ереван, Гюмри, написал две книги об этих городах, изданных в Армении. Особенно его интересуют строения, построенные без проектов архитекторов, простыми мастерами, жителями города. По словам Иванова, таких построек много в Конде и в Старом Норке.

«Вопросы, поднятые в моем исследовании - разнообразны. Меня беспокоит разрушение Старого Еревана, которое происходит у меня на глазах. Многих старых домов, которые я любил, больше нет! Я думаю, что в центре города царит строительный хаос. Мне очень жаль, что старый город исчезает. Теперь Конд столкнулся с той же проблемой. На него давят, но он все еще сопротивляется, а в Гюмри картина иная. Старый город здесь переживает ренессанс. Именно горожане восстанавливают Гюмри, развивают его, делают интересным, привлекательным историческим городом», - подчеркнул Андрей Иванов.

Интересует архитектора и Арцах, где он был, но серьезных исследований пока не проводил. «Степанакерт прекрасен, красив. Сейчас он выглядит лучше, чем десять лет назад. Я гулял по центру города, но руин не видел. Все восстановлено, хотя в некоторых районах еще остались разрушенные дома», - сказал Иванов.

Манушак Титанян, заведующая кафедрой градостроительства, архитектуры, энергетики и водных систем Шушинского технологического университета, доцент кафедры архитектуры, говорила о важности изучения и сохранения памятников истории и культуры.

«Мы провели исследование в Дизаке, историческая часть которого оккупирована. Исследование неполное, но очевидно, что там был очень хороший материал», - сказала она.

По словам Манушак Титанян, к вопросу изучения наследия Арцаха следует отнестись серьезно, но сотрудничество может быть тогда, когда народ владеет своим наследием. «Если они не позволят нам владеть этим наследием, сотрудничать будет нелегко», - заключила Манушак Титанян.

После пленарного заседания слушания трехдневной конференции будут организованы в Национальном архитектурно-строительном университете. На основе предложений и отчетов участников будет подготовлена декларация, которую подпишут по окончании конференции.

Конференция организована Национальным архитектурно-строительным университетом Армении при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ. Она организована в рамках празднования 100-летия НУАСА.