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Преступление Азербайджанa должно быть надлежащим образом расследовано: МИД Армении

Преступление Азербайджанa должно быть надлежащим образом расследовано: МИД Армении

МИД Армении выступил с заявлением в связи с грубым нарушением Азербайджаном режима прекращения огня. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД говорится:

“9 октября при выполнении сельскохозяйственных работ на примыкающей к городу Мартакерт территории в Арцахе в результате снайперского выстрела со стороны ВС Азербайджана был убит мирный житель Мартакерта Арам Тепнанц. Выражаем глубокие соболезнования и поддержку родным и близким Арама Тепнанца. 

Строжайше осуждаем грубое нарушение Азербайджаном обязательств, взятых на себя  заявлением от 9 ноября, и подчеркиваем, что данное преступление должно быть надлежащим образом расследовано, а виновные - привлечены к ответственности”. 


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