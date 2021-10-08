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Сборная Армении по футболу перед отборочным туром ЧМ провела последнюю тренировку

Сборная Армении по футболу перед отборочным туром ЧМ провела последнюю тренировку

Сборная Армении по футболу перед игрой с Исландией провела последнюю тренировку. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА.

7 октября в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур», в преддверии матча Исландия-Армения квалификационного группового этапа чемпионата мира по футболу-2022, прошла предматчевая тренировка сборной Армении.

Матч Исландия-Армения 7-го тура отборочной группы J чемпионата мира по футболу-2022 состоится 8 октября, он начнется в 22:45 по ереванскому времени.


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