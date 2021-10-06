В резиденции президента Италии открылась выставка работ выдающихся армянских художников

В рамках государственного визита президента Армении Армена Саркисяна в Италию под эгидой президентов Республики Армения и Итальянской Республики в резиденции президента Италии – Квиринальском дворце открылась выставка работ выдающихся армянских художников Ованеса Айвазовского, Геворга Башинджагяна, Мартироса Сарьяна, Вардгеса Суренянца, Акопа Коджояна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, выставку посмотрели президент Армен Саркисян и госпожа Нунэ Саркисян, президент Серджо Маттарелла и Лаура Маттарелла.

По словам президента республики Армена Саркисяна, подобные выставки являются свидетельством глубоких и тесных дружественных и теплых отношений между народами Армении и Италии как в историческом плане, так и сегодня: «Искусство объединяет народы, что более чем очевидно в случае армянского и итальянского народов, имеющих древние корни дружбы. И это именно то, что называется диалогом цивилизаций, диалогом культур, диалогом внутреннего мира и таланта наций».