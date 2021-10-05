Провокационное поведение Баку сказывается на странах региона: интервью главы МИД Армении агентству IRNA

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках рабочего визита в Исламскую Республику Иран 4 октября дал интервью иранскому информационному агентству IRNA. Арменпресс приводим интервью полностью:

- Как Армения оценивает текущую ситуацию на Южном Кавказе и каким видит будущее региона?

- Агрессия, развязанная Азербайджаном против Нагорного Карабаха и его населения прошлой осенью, а также ее политические, экономические и гуманитарные последствия продолжают оказывать влияние на стабильность и безопасность в регионе.

Хотя трехстороннее заявление Армении, России и Азербайджана от 9 ноября положили конец военным действиям, ситуация остается хрупкой. Это связано с невыполнением Азербайджаном некоторых обязательств, взятых в рамках вышеупомянутого заявления, искажением некоторых положений, продолжающимся удержанием в заложниках военнослужащих и гражданских лиц, воинственной и экспансионистской риторикой, претензиями к суверенным территориям Армении и новыми угрозами применения силы.

Провокационное поведение азербайджанской стороны сказывается не только на Армении, но и на других странах региона, и с этим мы столкнулись, например, в контексте недопустимых шагов по отношению к транзитным перевозкам. К сожалению, поощрение такого поведения, а также антиармянской и воинственной риторики третьими странами создают дополнительные препятствия для стабильности в регионе.

Тем не менее, Армения продолжает усилия по установлению длительной стабильности в регионе. В программе нашего правительства четко говорится о готовности приложить усилия в открытие эры мирного развития для региона. Уверен, что все необходимые предпосылки для этой эры будут созданы, если другие страны проявят соответствующую политическую волю и предпримут конструктивные шаги.

- Каково Ваше мнение о роли Ирана в поддержании стабильности в регионе?

- Роль и потенциал Ирана в снижении напряженности и установлении стабильности в регионе очевидна, ярким примером чего является четкая позиция Ирана в отношении неприкосновенности границ Республики Армения. Мы считаем, что увеличение участия Ирана окажет положительное влияние не только в контексте дружбы и взаимовыгодного партнерства наших двух стран, но и в интересах мирного, безопасного и процветающего будущего для региона.

- Подход Ирана к Южному Кавказу основан на геополитиком и географическом значении, а не на этнических и религиозных вопросах региона. Как Армения оценивает такой подход Ирана?

- Армения высоко ценит двусторонние добрососедские отношения с Ираном. Сотрудничество между Арменией и Ираном может служить хорошим примером для стран, которые руководствуются повесткой дня мира, развития и диалога между цивилизациями.

Для носителей древних цивилизаций, таких как Армения и Иран, характерны религиозная и национальная терпимость, взаимное уважение, взаимное доверие, а также взаимная ответственность за будущее.

- Каков подход Армения в отношении инициативы «3+3»?

- Армения исходит из позиции, что любое региональное сотрудничество может быть эффективным, если оно соответствует следующим условиям:

формат должен быть полноценным и инклюзивным;

он должен основываться на развитиях, которые указывают на положительные тенденции в отношениях между всеми вовлеченными государствами. В противном случае это может привести к переносу существующих в двусторонних отношениях государств проблем в многосторонний формат, что может, в свою очередь, привести к срыву как этого многостороннего формата, так и двустороннего диалога.

- Как Армения оценивает роль России в последних событиях?

- Армению и Россию связывают союзнические отношения с широким кругом взаимопомощи и взаимных обязательств.

Россия сыграла ключевую роль в прекращении 44-дневных военных действий против Нагорного Карабаха, и в настоящее время российские миротворцы выполняют свою миссию в Нагорном Карабахе, поддерживая физическую безопасность народа Арцаха и восстанавливая нормальную жизнь. Россия выступает посредником, чтобы снизить напряженность в регионе, решить гуманитарные вопросы и разблокировать инфраструктуру региона.

Кстати, говоря об инфраструктурах, нужно констатировать, что ни в одном документе, ни в контексте открытия инфраструктур не говорится и не может быть и речи о предоставлении коридора через территорию Армении, и это четко зафиксировано не только армянской стороной, но и посреднической стороной - Россией.

В то же время, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Россия с посреднической миссией вовлечена в процесс всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.