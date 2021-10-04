Главы МИД Армении и Ирана подчеркнули недопустимость угрожающих региональной стабильности действий

Находящийся с рабочим визитом в Тегеране министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 4 октября встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи был подробно затронут широкий круг вопросов, связанных с сотрудничеством между двумя странами в двустороннем и многостороннем форматах, а также региональные события.

Министры выразили удовлетворение высоким уровнем многовековых армяно-иранских дружественных отношений, выразив обоюдную готовность приложить усилия для расширения и углубления сотрудничества, основанного на взаимном доверии.

Собеседники коснулись перспектив активизации экономических связей, подчеркнув важность принятия целенаправленных шагов по увеличению товарооборота, в том числе за счет реализации согласованных сторонами конкретных программ. Была обсуждена также активизация сотрудничества в сфере туризма и культуры. В этом контексте министры подчеркнули важность деятельности совместной межправительственной комиссии Республики Армения и Исламской Республики Иран.

Была подчеркнута важность подписания и эффективной реализации многостороннего соглашения о создании международного транспортного коридора «Персидский залив - Черное море».

Министры иностранных дел Армении и Ирана обсудили вопросы сотрудничества ЕС-Иран.

В ходе встречи было затронуто сотрудничество в области энергетики и транспортной инфраструктуры. Арарат Мирзоян проинформировал о результатах строительства альтернативной автомобильной дороги Горис-Капан, а также строительства автомагистрали Север-Юг. Стороны также обменялись мнениями о перспективах реализации проекта по обмену электроэнергии на газ.

Арарат Мирзоян и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили развития в регионе, вопросы региональной безопасности и стабильности.

Глава МИД Армении представил собеседнику сложившуюся вследствие азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также гуманитарные проблемы. Арарат Мирзоян особо подчеркнул необходимость безоговорочной репатриации удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, гражданских заложников.

Коснувшись ситуации, сложившейся в результате проникновения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении и продолжающихся провокационных действий, Арарат Мирзоян высоко оценил позицию Ирана по территориальной целостности Армении. Министры иностранных дел двух стран подчеркнули недопустимость действий, угрожающих региональной стабильности, и подчеркнули важность сотрудничества для решения новых региональных проблем.

В завершение встречи Арарат Мирзоян и Хосейн Амир Абдоллахиян выступили с

совместным заявлением

для представителей СМИ.