Высоко ценим позицию Ирана в отношении территориальной целостности Армении: глава МИД Армении

После встречи главы МИД Армении и Исламской Республики Иран Арарат Мирзоян и Хосейн Амир-Абдоллахиян выступили с совместным заявлением для представителей СМИ. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем заявлении глава МИД Армении отметил:

«Уважаемый господин Амир-Абдоллахиян,

Уважаемые коллеги,

Дамы и господа,

Прежде всего, хочу поблагодарить министра иностранных дел Исламской Республики Иран Амир-Абдоллахиян, моего коллегу и хорошего друга, за приглашение, за теплый прием, за эффективные обсуждения и переговоры.

В ходе обсуждений с министром Абдоллахияном в атмосфере дружбы и взаимного доверия мы выразили удовлетворение высоким уровнем армяно-иранских отношений и регулярностью контактов на высоком уровне. Мы подчеркнули, что наше партнерство основано на тысячелетнем братстве, и двусторонне выразили готовность к углублению нашего стратегического партнерства по всем направлениям.

Мы подробно обсудили региональные развития. Естественно, я подробно коснулся недавней азербайджано-турецкой агрессии против Нагорного Карабаха и ее последствий. Также, конечно, отметили, что в этой агрессии принимали участие наемные террористы из разных горячих точек.

Я отметил, что после войны осталось много гуманитарных проблем. Хотя Азербайджан пообещал освободить всех армянских военнопленных и гражданских заложников после прекращения боевых действий, они по-прежнему удерживаются в Баку. Их освобождение и репатриация должно произойти немедленно.

Я отметил, что мы договорились также, что Армения и Азербайджан при посредничестве России должны начать переговоры об открытии региональных коммуникаций, но здесь тоже есть проблемы между сторонами.

Армения заявляла и заявляет, что мы открыты для обсуждений относительно открытия коммуникаций, в то время как Азербайджан пытается неверно истолковать процесс, говоря о так называемом «Зангезурском коридоре», о котором не было ни слова, ни какой-либо договоренности.

Это и посягательства Азербайджана на суверенную территорию Армении ставят под угрозу наши усилия по обеспечению стабильности и безопасности в регионе. В этой связи мы высоко ценим позицию Ирана в отношении территориальной целостности Армении и нерушимости ее границ.

Я также проинформировал своего коллегу о том, что, по сути, несколько дней назад в Нью-Йорке был перезапущен мирный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Пользуясь случаем, хочу еще раз подтвердить готовность Армении продолжить полноценный процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в рамках их мандата на основе известных принципов и элементов.

Конечно, одной из важных тем нашей сегодняшней встречи были недавние проблемы с транспортным транзитом и пути их преодоления. Я проинформировал уважаемого господина министра о деталях строительства дороги, а также существующих проблем. Я сообщил, что объездная дорога, о которой столько говорится, почти закончена.

Конечно, мы говорили о продолжении, ускорении и завершении наших крупных совместных экономических программ.

Хочу еще раз отметить, что, как заверил г-ин министр, политическое руководство двух стран настроено на всестороннее развитие наших отношений на партнерской основе.

Еще раз спасибо за приглашение, уважаемый г-ин министр, с нетерпением жду встречи с Вами в Ереване».