COVID-19: в Арцахе подтверждено 4 новых случая, 3 человека в тяжелом состоянии

По состоянию на 2 октября, в Арцахе подтверждено 4 новых случая заболевания коронавирусом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

За сутки было проведено 66 тестов. С начала 2021 года 13 315 граждан прошли лабораторное обследование на коронавирус, по результатам которых у 1160 из них получен положительный результат.

В настоящее время в Арцахе проходят стационарное лечение от коронавируса 16 инфицированных, состояние здоровья 3 заболевшихкоронавирусом врачи оценивают как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.