В Ереване проходит очередное заседание Совета по туризму стран СНГ

В Ереване начало работу очередное заседание Совета по туризму государств-участников СНГ.

Как сообщает «Арменпресс», и. о. председателя Комитета по туризму Министерства экономики Армении Артур Хачатрян, приветствуя гостей на открытии заседания, подчеркнул, что общая история, культура, ценности и традиции могут способствовать развитию совместных туристических продуктов, увеличение туристических потоков между странами.

По его словам все возрастает потребность в создании общего туристического пространства на основе существующих исторических, культурных и экономических связей.

«Комитет по туризму работает над тем, чтобы повысить престиж Армении как привлекательного туристического центра. В Армении развит горный, зимний и экстремальный туризм. Ведется работа по развитию винного, фестивального, духовного, спортивного, санаторно-курортного туризма и экотуризма. Гостеприимство, комфорт, хорошие впечатления, безопасность, исторические и культурные ценности, разнообразие - основные предпосылки для развития туризма в Армении. В то же время растет потребность в создании единого туристического пространства на основе существующих исторических, культурных и экономических связей. Правительства наших государств могут положительно повлиять на активизацию интеграционных процессов. Развитие туризма между странами СНГ очень актуально и важно, поскольку это наиболее эффективный способ развития межкультурного диалога и укрепления дружбы между нашими народами», - сказал Артур Хачатрян, поблагодарив Исполнительный совет СНГ за его усилия по укреплению сотрудничества.

Отметив, что это первое заседание Исполнительного совета СНГ после контактов на расстоянии, заместитель председателя Исполнительного совета СНГ Бекетжан Гумаханов подчеркнул, что, несмотря на все осложнения и препятствия, вызванные пандемией, совет внес ряд важных инициатив в повестку дня СНГ, которые были успешно реализованы.

«За последние годы Исполнительный совет проделал значительную работу по разработке новых долгосрочных документов. Так, по инициативе Совета правительств государств-участников СНГ в мае 2020 года была утверждена Стратегия развития сотрудничества государств-участников СНГ в сфере туризма на 2021-2030 годы. Отрадно, что Совет к юбилейной дате, 30-летию подошел со столь впечатляющими результатами», - сказал Бекетжан Гумаханов.

Для участия в заседании Совета по туризму СНГ в Армению прибыли представители Советов по туризму Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, а также Исполнительного совета и Совета по туризму СНГ.

В ходе заседания были обсуждены и другие вопросы, касающиеся проекта стратегии международного туристического сотрудничества государств-участников СНГ, развития государственного и частного партнерства в сфере туризма, сотрудничества в области транспорта. Были и обсуждения в гибридном формате прошли с участием представителей госсектора туристической отрасли СНГ.

Решение о проведении заседания в Армении было принято в 2019 году в рамках заседания Совета по туризму СНГ. В ходе очередного заседания Совета в 2020 году руководство Советом было передано Армении.