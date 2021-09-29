Женская сборная Армении по шахматам в Испании одержала победу

Женская сборная Армении по шахматам в 4-ом туре чемпионата мира отпраздновала победу.

Как сообщает «Арменпресс», в 4-м туре чемпионата мира, который проходит в Испании, основная команда Завена Андриасяна соревновалась с Испанией и добилась преимущества со счетом: 3,5-0,5. Лишь Элина Даниелян завершила игру вничью. Победы одержали Лилит Мкртчян, Анна Саркисян и Сусанна Габоян.

В настоящее время Армения в группе А занимает второе место. В последнем, 5-м туре сборная Армении сыграет против сборной России, которая является лидером чемпионата.

В составы сборной Армении: Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Анна Саркисян, Сусанна Габоян и Сирануш Гукасян. 5 тур чемпионата мира по шахматам пройдет в Испании, в городе Ситже. Он начнется 27 сентября и завершится 3 октября. Участники будут соревноваться по нокаут-системе. За медали будут бороться победители группы.