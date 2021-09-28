Температура воздуха понизится на 6-9 градусов

На территории республики во второй половине дня 28 сентября в Сюнике и Арцахе, 29-30 сентября, 2-3 октября в отдельных регионах, 1 октября в большинстве регионов ожидаются дожди. Ветер юго-западный, с порывами 5-10 м/, местами до 15-20 м/с. Как передает «Арменпресс», согласно сообщению МЧС РА, с 30 сентября по 1 октября температура воздуха постепенно понизиться на 6-9 градусов.

28 сентября, 29 сентября, 2 октября в Ереване осадков не ожидается. 30 сентября, 1 октября, вечером 3 октября, ожидаются дожди.