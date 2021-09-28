В Ереване открылась первая в Армении клиника детского паллиативного ухода

При Гематологическом центре им. профессора Р. Йоляна открылась первая в Армении детская клиника паллиативной помощи.

Как передает «Арменпресс», строительство клиники инициировано и финансировано Благотворительным фондом «City Of Smile».

В клинике 5 больничных палат, игровая комната и кухня. Во всех палатах есть специально оборудованные ванные комнаты.

Директор Гематологического центра Самвел Даниелян отметил, что вопрос такой клиники на протяжении десятилетий был проблемой.

«Если пациент находится в отделении, в котором кроме него еще 30 других пациентов, паллиативную помощь довольно сложно организовать, также и дома, где есть и другие дети. Сейчас открывается Детская паллиативная клиника, что для нас очень важно. Детям, которые будут нуждаться в паллиативной помощи, больше не придется умирать на глазах всех дома или в палатах, что очень тяжело», - сказал Самвел Даниелян, добавив, что условия в центре неплохие, у них будет и психолог.

На вопрос «Арменпресс», скольким детям сейчас необходимо находиться в данном центре, Даниелян ответил, что это 2 или 3 ребенка.

Предстоятель Тавушской епархии, епископ Баграт Галстанян, председатель Попечительского совета Благотворительного фонда поблагодарил всех, кто участвовал в создании клиники.

«Центр паллиативной помощи станет центром лечения боли, который окажет большую поддержку всем больным», - сказал епископ Баграт, добавив, что болезнь принадлежит не только человеку, но и его семьям и врачам.

Исполнительный директор благотворительного фонда City Of Smile Эстер Демирчян рассказала о значении и важности строительства клиники. «Мы очень ждали открытия этой клиники, но в силу некоторых обстоятельств - эпидемия, 44-дневная арцахская война, оно произошло немного позднее. Сотрудничая с одной из лучших клиник мира, увидев там такой же паллиативный центр, мы поняли, что в Армении есть большая потребность в таком центре.

Министр здравоохранения РА Анаит Аванесян также присутствовала на открытии Центра паллиативной помощи детям при Гематологическом центре.

«Есть случаи, когда даже самые знающие врачи бывают бессильны. Самое главное, чтобы все дети и взрослые нашей страны были окружены заботой и родными до последнего момента своей жизни. Наличие такого центра чрезвычайно важно», - сказала Аванесян.