Число заболевших COVID-19 в мире достигло 232 млн 728 тыс

Число заболевших коронавирусом нового типа в мире достигло 232 млн 728 тыс 22, умерли 4 млн 764 тыс 296 человек, выздоровели 209 млн 369 тыс 565 человек.

Как сообщает Арменпресс, США продолжают оставаться на первом месте по количеству случаев заболевания. Всего в США зарегистрировано 43 млн 754 тыс 953 случая заболевания, умерли 706 тыс 338 человек, выздоровели 33 млн 186 тыс 269 человек.

На втором месте Индия с 33 млн 694 тыс 671 случаем заболевания коронавирусной инфекции. В этой стране от вируса умерло 447 тыс 362 человека, выздоровели 32 млн 948 тыс 616 граждан.

Бразилия остается на третьем месте по количеству заболевших. Всего в стране зарегистрировано 21 млн 351 тыс 972 случаев заболевания, умерли 594 тыс 484 человека, выздоровели 20 млн 340 тыс 373 человека.

Всего в Грузии зарегистрировано 607 тыс 155 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 8 844 человека умерли, 578 тыс 881 человек выздоровел.

На восьмом месте находится Иран с 5 млн 547 тыс 990 случаями заболевания. В стране умерло 119 тыс 649 заболевших, выздоровели 4 млн 966 тыс 98 человек.

Общее количество заболевших коронавирусом в Турции достигло 7 млн 39 тыс 500 человек, 63 тысячи 166 человек умерли и 6 млн 497 тыс 275 человек выздоровели.