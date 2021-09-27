Показатель экономической активности за 8 месяцев вырос на 4,9%

Индекс экономической активности в Армении в январе-августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 4,9%. Как передает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные Статистического комитета РА.

Объем промышленного производства в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 1%, объем строительства - на 7,3%.

В январе-августе товарооборот увеличился на 7,1%, объем оказанных услуг (без учета торговли) увеличился на 5,3%.

В январе-августе 2021 года индекс потребительских цен в Армении вырос на 6,4%, индекс цен на промышленную продукцию - на 9,8%, а объем производства электроэнергии снизился на 1,5%.

В январе-августе текущего года внешнеторговый оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12,7%.

Экспорт из Армении увеличился на 21,8%, импорт - на 7,7%. Курс драма к доллару США в январе-августе 2021 года составил 514,38.