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Высокопоставленные официальные лица и политики посещают военный пантеон «Ераблур»

Высокопоставленные официальные лица и политики посещают военный пантеон «Ераблур»

Официальные лица и политики Армении по случаю годовщины войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах, посещают военный пантеон «Ераблур».

Как сообщает «Арменпресс», память героев 44-дневной войны почтили премьер-министр РА Никол Пашинян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, вице-премьер Сурен Папикян, министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян и другие официальные лица.

Военный пантеон посетили председатель партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, другие представители партии и политики.

27 сентября отмечается годовщина 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах. Несмотря на положения трехстороннего заявления от 9 ноября, Азербайджан по-прежнему отказывается возвращать всех армянских пленных.


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