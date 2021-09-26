В правящей партии Грузии считают, что Саакашвили не сможет вернуться на родину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который заявил, что вернется на родину на выборы в местные органы власти, на самом деле не сможет этого сделать. Об этом в воскресенье сообщил журналистам глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я скажу вам в двух словах: он [Саакашвили] не посмеет вернуться. Ему несложно будет найти причины для этого. Он может обвинить кого-то или что-то, однако в двух словах я скажу, что он не посмеет этого сделать. Мы знаем, что у него нет для этого ни возможностей, ни ресурсов", - сказал Кобахидзе.

Саакашвили 6 сентября заявил, что собирается вернуться на родину на выборы в местные органы власти, которые назначены на 2 октября. Он добавил, что о своем маршруте и точной дате приезда сообщит позже публично. Через несколько дней после его заявления лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тамар Чарквиани создала "Общенародное движение", целью которого является возвращение экс-президента.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. 28 июня 2018 года суд приговорил его к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили. В настоящий момент Саакашвили проживает в Киеве и занимает должность председателя Исполнительного комитета совета реформ Украины.