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Аршак Карапетян принял новоназначенного командующего миротворческими силами РФ в Арцахе

Аршак Карапетян принял новоназначенного командующего миротворческими силами РФ в Арцахе

25 сентября министр обороны РА Аршак Карапетян принял генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина и генерал-майора Михаила Кособокова. 

В ходе встречи заместитель командующего Южным военным округом России генерал-лейтенант Рустам Мурадов представил новоназначенного командующего Миротворческими силами Российской Федерации в Арцахе, Национального героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина. 

Как передает  Арменпресс, министр обороны РА поздравил генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина со вступлением в новую должность и пожелал ему успехов в выполнении миротворческой миссии. 

Министр обороны РА поблагодарил уже бывшего командующего миротворческими силами генерал-майора Михаила Кособокова за достойную службу в период пребывания в должности и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. 

Стороны высоко оценили усилия Российской Федерации по стабилизации военно-политической ситуации в регионе и выразили удовлетворение эффективностью российской миротворческой миссии в Арцахе. 

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.


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