Аршак Карапетян принял новоназначенного командующего миротворческими силами РФ в Арцахе

25 сентября министр обороны РА Аршак Карапетян принял генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина и генерал-майора Михаила Кособокова.

В ходе встречи заместитель командующего Южным военным округом России генерал-лейтенант Рустам Мурадов представил новоназначенного командующего Миротворческими силами Российской Федерации в Арцахе, Национального героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина.

Как передает Арменпресс, министр обороны РА поздравил генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина со вступлением в новую должность и пожелал ему успехов в выполнении миротворческой миссии.

Министр обороны РА поблагодарил уже бывшего командующего миротворческими силами генерал-майора Михаила Кособокова за достойную службу в период пребывания в должности и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Стороны высоко оценили усилия Российской Федерации по стабилизации военно-политической ситуации в регионе и выразили удовлетворение эффективностью российской миротворческой миссии в Арцахе.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.