Цены на цветные металлы - 24-09-21

ЛОНДОН, 25 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.12% и составила 2918.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.22% и составила 9271.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.63% и составила 2142.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.57% и составила 19125.00 долларов США, цена на олово выросла на 2.71% и составила 36050.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.64% и составила 3107.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46250.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 53380.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.