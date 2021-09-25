COVID-19: в Армении подтверждено 1066 новых случаев, 23 человека умерли

По состоянию на 11:00 часов 25 сентября в Армении в целом подтверждено 257620 случаев заболевания коронавирусом, из них 239113 случая излечения, 5239 – со смертельным исходом.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 12067 пациентов. Всего было проведено 1 682 804 теста.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минздрав Республики Армения.

24 сентября было проведено 6606 тестов, по результатам которых подтверждено 1066 новых случаев заболевания коронавирусом. 586 человек выздоровели, 23 человека умерли.

Накануне зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1201.