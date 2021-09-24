С трибуны ООН Пашинян рассказал о шагах Азербайджана по нарушению мира в регионе

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в своей речи на общих прениях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций рассказал о нарушениях Азербайджаном режима прекращения огня, удержании в плену и пытках нескольких десятков граждан Армении, агрессивных заявлений против Армении и армянского народа.

Как сообщает Арменпресс, премьер отметил, что почти каждый день происходят инциденты, цель которых состоит в том, чтобы лишить легитимности мирную повестку дня, не только углубить атмосферу враждебности, но и сделать ее более систематической.

«Нарушения режима прекращения огня, агрессивные и оскорбительные высказывания в адрес Армении и армянского народа продолжают накалять атмосферу», - отметил Пашинян.

По словам Пашиняна, действием против мира является тот факт, что вопреки пункту 8 заявления от 9 ноября, Азербайджан не только до сих пор удерживает в неволе несколько десятков граждан Республики Армения, но и по сфабрикованным обвинениям приговорил многих из них к лишению свободы на срок от 6 до 20 лет.

«Кроме того, есть граждане, пленение которых Азербайджан до сих пор не подтверждает, хотя есть явные свидетельства того, что они находятся в плену. Это становится еще более неприемлемым на фоне того, что осенью 2020 года азербайджанские пользователи разместили видеозаписи захвата нескольких армянских солдат, а позже были обнаружены обезглавленные или расстрелянные тела этих солдат. У нас есть неопровержимые доказательства пыток наших пленников», - подчеркнул премьер.

Пашинян посчитал ярким примером углубления атмосферы вражды открытие так называемого парка трофеев в Баку, куда азербайджанских школьников водят на экскурсии, чтобы показать им манекены пленных, убитых или истекающих кровью армянских солдат.

«Эти и другие шаги предпринимаются для того, чтобы продемонстрировать невозможность мира в нашем регионе, но мы будем последовательно продвигать эту повестку дня, используя все существующие и создавая новые возможности, чтобы открыть эру мира для нашего региона», - заключил Пашинян.