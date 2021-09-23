Новоназначенный посол Нигерии вручил копии верительных грамот замглаве МИД Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Армен Гевондян принял новоназначенного посла Федеративной Республики Нигерия в Армении Якубо Сантураки Сулеймана по случаю вручения копий верительных грамот (резиденция в Тегеране).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив посла, Армен Гевондян пожелал ему успехов в его миссии и выразил надежду, что посол внесет свой вклад в развитие отношений между двумя странами.

Посол Нигерии, поблагодарив замминистра, отметил, что в ходе своей деятельности он постарается придать новый импульс сотрудничеству между Нигерией и Арменией.

Стороны подчеркнули важность совместных шагов, которые могут способствовать развитию двустороннего сотрудничества в сферах информационных технологий, образования, сельского хозяйства и др.

По просьбе посла замминистра иностранных дел представил подходы армянской стороны к урегулированию нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув необходимость возобновления мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Стороны подчеркнули необходимость мирного урегулирования конфликтов.