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Новоназначенный посол Нигерии вручил копии верительных грамот замглаве МИД Армении

Новоназначенный посол Нигерии вручил копии верительных грамот замглаве МИД Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Армен Гевондян принял новоназначенного посла Федеративной Республики Нигерия в Армении Якубо Сантураки Сулеймана по случаю вручения копий верительных грамот (резиденция в Тегеране).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив посла, Армен Гевондян пожелал ему успехов в его миссии и выразил надежду, что посол внесет свой вклад в развитие отношений между двумя странами.

Посол Нигерии, поблагодарив замминистра, отметил, что в ходе своей деятельности он постарается придать новый импульс сотрудничеству между Нигерией и Арменией.

Стороны подчеркнули важность совместных шагов, которые могут способствовать развитию двустороннего сотрудничества в сферах информационных технологий, образования, сельского хозяйства и др.

По просьбе посла замминистра иностранных дел представил подходы армянской стороны к урегулированию нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув необходимость возобновления мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Стороны подчеркнули необходимость мирного урегулирования конфликтов.


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