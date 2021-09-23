С 1 октября вступает в силу регулирование по предотвращению распространения COVID: премьер провел совещание

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось обсуждение, в ходе были затронуты сложившаяся вследствии эпидемии коронавируса ситуация в стране и процесс вакцинации.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министр здравоохранения Анаит Аванесян представила ситуацию в стране по состоянию на 23 сентября 2021 года: всего было проведено 1 669 977 тестов, подтверждено 255 648 случаев заболевания, лечение получает 11 396 человек, 237 855 выздоровели, 5200 умерли и еще 1197 человек умерли по другим причинам. Вчера было проведено 5823 тестирования, в том числе подтверждено 939 новых случаев заболевания коронавирусом, 592 человека выздоровели, зарегистрировано 19 случаев смерти.

В связи с открытием школьного сезона фиксируется постоянный рост заболеваемости. Койко-фонд работает в напряженном режиме, наблюдается рост тяжелого, крайне тяжелого течения болезни и перегруженность реанимационных отделений. В настоящее время действует 18 медицинских организаций, обслуживающих инфицированных Covid пациентов. У нас есть случаи госпитализации 25 детей и около 30 беременных женщин, их состояние находится под постоянным строгим контролем. В критическом состоянии находятся 169 граждан, 68 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Коснувшись вакцинации министр здравоохранения сообщила, что на сегодня количество прививок от Covid-19 составляет более 277 тыс, вчера было проведено более 9900 прививок. Настрой граждан свидетельствует о положительной динамике. Согласно исследованию министерства здравоохранения, если в марте этого года только 10% людей были готовы к вакцинации, то сейчас около 50% выражаются за вакцинацию.

В ответ на вопрос премьер-министра, министр заверила, что количество вакцин в стране находится на достаточном уровне, имеющиеся запасы пополняются новыми партиями.

Состоялся обмен мнениями о том, что делать для поддержания соблюдения противоэпидемических правил, предотвращения распространения коронавируса и продвижения процесса вакцинации. В частности, было затронуто вступающее в силу с 1 октября 2021 года решение министерства здравоохранения, согласно которой субъекты экономической деятельности должны требовать от своих сотрудников иметь справку о вакцинации или отрицательный результат ПЦР каждые 14 дней.

Премьер-министр поручил заинтересованным госструктурам каждому по своей части обеспечить выполнение приказа, который вступит в силу с 1 октября. Никол Пашинян подчеркнул важность этого законодательного регулирования в контексте контроля над эпидемической ситуацией, обеспечения общественного здравоохранения и повышения осведомленности общественности.