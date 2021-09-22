Третий фильм киносерии "Фантастические твари и где они обитают" выйдет 15 апреля 2022 года, он получит название "Фантастические твари: Секреты Дамблдора" (The Secrets of Dumbledore). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает журнал Deadline.

Первый фильм из цикла, действие которого происходит за 65 лет до событий, описанных в книгах Джоан Роулинг о Гарри Поттере, вышел в прокат в 2016 году. Вторая часть, названная "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", вышла в 2018 году. Третью часть зрители должны были увидеть в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли.

В первых двух кинокартинах темного волшебника Грин-де-Вальда сыграл Джонни Депп, который был вынужден отказаться от роли из-за скандала вокруг утверждений об избиении его экс-жены Эмбер Херд. Роль досталась в итоге Мадсу Миккельсену.