Башня в Каире в честь 30-летия Независимости Армении осветилась цветами армянского флага

В Каире, столице Египта, башня Гезири в ознаменование 30-летия Независимости республики осветилась цветами армянского флага.

Как сообщает «Арменпресс», во время мероприятия, организованного посольством РА в Каире, башня была освещена красном, синим и абрикосовым цветами.

21 сентября, по случаю Дня Независимости Республики Армения, тбилисская телебашня также была освещена цветами армянского триколора.

21 сентября Третья Республика Армения отметила 30-летие своей Независимости. 30 лет назад армянский народ на референдуме Независимости Армении сказал свое решительное «да». При 95% -ном участии взрослого населения Армении 99,5% избирателей дали положительный ответ на вопрос «Согласны ли Вы, чтобы Республика Армения стала демократическим независимым государством за пределами СССР?» Двумя днями позже, 23 сентября, Верховный Совет страны объявил Армению независимой суверенной республикой.