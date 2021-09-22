В комиссии НС по вопросам обороны будет сформирована рабочая группа по вопросу Сюника

На следующей неделе в постоянной комиссии по обороне и безопасности НС будет сформирована рабочая группа по рассмотрению пограничной ситуацией в Сюнике.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании НС заявил председатель комиссии Андраник Кочарян в ответ на предложение депутата от фракции «Айастан» Артура Казиняна.

«Рабочая группа будет сформирована на следующей неделе. Член комиссии Армен Хачатрян находится в Сюнике в связи с организацией этих работ», - сказал Кочарян.

Ранее с таким же предложением выступил и член фракции «Честь имею» Тигран Абрамян, отметив, что в постоянной комиссии по обороне и безопасности НС необходимо создать рабочую группу или группы для ознакомления с пограничной ситуацией и дачи правильной оценки.