В комиссии НС по вопросам обороны будет сформирована рабочая группа по вопросу Сюника
15:11, 22 Сентябрь, 2021
На следующей неделе в постоянной комиссии по обороне и безопасности НС будет сформирована рабочая группа по рассмотрению пограничной ситуацией в Сюнике.
Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании НС заявил председатель комиссии Андраник Кочарян в ответ на предложение депутата от фракции «Айастан» Артура Казиняна.
«Рабочая группа будет сформирована на следующей неделе. Член комиссии Армен Хачатрян находится в Сюнике в связи с организацией этих работ», - сказал Кочарян.Ранее с таким же предложением выступил и член фракции «Честь имею» Тигран Абрамян, отметив, что в постоянной комиссии по обороне и безопасности НС необходимо создать рабочую группу или группы для ознакомления с пограничной ситуацией и дачи правильной оценки.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен