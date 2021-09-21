Премьер-министр Пашинян почтил память сынов Армении, отдавших жизнь за независимость Родины
15:57, 21 Сентябрь, 2021
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Республики Армения Арменом Саргсяном, президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и представителями высшей власти Республики Армения в связи с 30-летием Независимости посетил воинский пантеон «Ераблур», воздал дань памяти героев 44-дневной и четырехдневной Арцахской войн.
Как передает «Арменпресс», премьер-министр Пашинян возложил цветы к могилам Спарапета Вазгена Саркисяна, Спарапета Андраника Озаняна и венок к Мемориалу, увековечивающему память сынов Армении, отдавших жизнь за Родину.
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