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Премьер-министр Пашинян почтил память сынов Армении, отдавших жизнь за независимость Родины

Премьер-министр Пашинян почтил память сынов Армении, отдавших жизнь за независимость Родины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Республики Армения Арменом Саргсяном, президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и представителями высшей власти Республики Армения в связи с 30-летием Независимости посетил воинский пантеон «Ераблур», воздал дань памяти героев 44-дневной и четырехдневной Арцахской войн.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Пашинян возложил цветы к могилам Спарапета Вазгена Саркисяна, Спарапета Андраника Озаняна и венок к Мемориалу, увековечивающему память сынов Армении, отдавших жизнь за Родину.


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