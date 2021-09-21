Папа Римский Франциск направил президенту Армении Армену Саргсяну поздравительное послание
Его Святейшество Папа Франциск по случаю Дня независимости Армении направил Президенту Армену Саргсяну поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Аппарата президента РА.
«По случаю празднования 30-летия Независимости Вашей страны, 21 сентября, посылаю Вам свои искренние, теплые поздравления, а также свои пожелания процветания и мира армянскому народу.
Я молю Всемогущего Бога благословить усилия всех тех, кто ответственно и полноценно трудится ради безопасности и процветания людей. Да пребудет с Вами и с народом Армении Божье благословение», - говорится в послании понтифика.
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