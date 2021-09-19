Федерации альпинизма Армении и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве

Федерация альпинизма и горного туризма Армении и Федерация альпинизма и спортивного скалолазания Ирана подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом в беседе с Арменпресс заявил президент Федерации альпинизма и горного туризма Армении Сурен Даниелян. Он подчеркнул, что Федерация альпинизма Ирана была первой федерацией, которая начала сотрудничество с армянской еще в то время, когда Армянская федерация только создавалась.

«Наше сотрудничество основано на взаимном уважении, которое началось много лет назад, поскольку многие армяне были членами Иранской Федерации», - сказал он.

По словам президента Федерации, новый меморандум о сотрудничестве предусматривает совместные спасательные операции и программы взаимного обучения.

Еще в 2015 году между сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве, и новый подписывается связи с истечением срока предыдущего.

Варвара Айрапетян