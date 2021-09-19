Федерации альпинизма Армении и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве
Федерация альпинизма и горного туризма Армении и Федерация альпинизма и спортивного скалолазания Ирана подписали меморандум о сотрудничестве.
Об этом в беседе с Арменпресс заявил президент Федерации альпинизма и горного туризма Армении Сурен Даниелян. Он подчеркнул, что Федерация альпинизма Ирана была первой федерацией, которая начала сотрудничество с армянской еще в то время, когда Армянская федерация только создавалась.
«Наше сотрудничество основано на взаимном уважении, которое началось много лет назад, поскольку многие армяне были членами Иранской Федерации», - сказал он.
По словам президента Федерации, новый меморандум о сотрудничестве предусматривает совместные спасательные операции и программы взаимного обучения.
Еще в 2015 году между сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве, и новый подписывается связи с истечением срока предыдущего.
Варвара Айрапетян
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