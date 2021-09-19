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Федерации альпинизма Армении и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве

Федерации альпинизма Армении и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве

Федерация альпинизма и горного туризма Армении и Федерация альпинизма и спортивного скалолазания Ирана подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом в беседе с Арменпресс  заявил президент Федерации альпинизма и горного туризма Армении Сурен Даниелян. Он подчеркнул, что Федерация альпинизма Ирана была первой федерацией, которая начала сотрудничество с армянской еще в  то время, когда Армянская федерация только создавалась.

«Наше сотрудничество основано на взаимном уважении, которое началось много лет назад, поскольку  многие армяне были членами Иранской Федерации», - сказал он.

По словам президента Федерации, новый меморандум о сотрудничестве предусматривает совместные спасательные операции и программы взаимного обучения.

Еще в 2015 году между сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве, и новый подписывается  связи с  истечением срока предыдущего.

 

Варвара Айрапетян

 


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