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Посол Армения награжден эмиром Государства Катар высшим орденом «Аль-Ваджба»

Посол Армения награжден эмиром Государства Катар высшим орденом «Аль-Ваджба»

Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани принял Чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Катаре Гегама Гарибджаняна по случаю завершения его миссии.   

Как  передает Арменпресс, посольство Республики Армения в Катаре сообщает, что в начале приема в качестве посла-основателя отношений Армения-Катар (с 2001 года, резиденция в Тегеране) и первого резидент-посла Республики Армения в Дохе (с мая 2019 г.), Гегам Гарибджанян награжден эмиром высшим орденом «Аль-Ваджба» за его исключительные заслуги в развитии двусторонних отношений.  

В грамоте  о награждении говорится: «От эмира Государства Катар Тамима бин Хамада Аль Тани  - послу Республики Армения в Государстве Катар Гегаму Гарибджаняну:  в знак высокой оценки Ваших похвальных усилий и хорошей работы, а  также в подтверждение дружбы между двумя народами,  награждаем Вас высшим орденом Аль-Ваджба и приказываем издать  эту грамоту  относительно  вышеизложенного». 

С августа посол РА Гегам Гарибджанян - единственный из послов, которые завершают свою миссию – в  том числе послов из Франции, Бельгии, Венгрии, Японии, Боснии и Герцеговины, Эфиопии, кто удостаивается награды. 

Ранее в тот же день, посла Гарибджаняна принял премьер-министр Государства Катар шейх Халед бин Халиф  Аль Тани.


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