Посол Армения награжден эмиром Государства Катар высшим орденом «Аль-Ваджба»

Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани принял Чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Катаре Гегама Гарибджаняна по случаю завершения его миссии.

Как передает Арменпресс, посольство Республики Армения в Катаре сообщает, что в начале приема в качестве посла-основателя отношений Армения-Катар (с 2001 года, резиденция в Тегеране) и первого резидент-посла Республики Армения в Дохе (с мая 2019 г.), Гегам Гарибджанян награжден эмиром высшим орденом «Аль-Ваджба» за его исключительные заслуги в развитии двусторонних отношений.

В грамоте о награждении говорится: «От эмира Государства Катар Тамима бин Хамада Аль Тани - послу Республики Армения в Государстве Катар Гегаму Гарибджаняну: в знак высокой оценки Ваших похвальных усилий и хорошей работы, а также в подтверждение дружбы между двумя народами, награждаем Вас высшим орденом Аль-Ваджба и приказываем издать эту грамоту относительно вышеизложенного».

С августа посол РА Гегам Гарибджанян - единственный из послов, которые завершают свою миссию – в том числе послов из Франции, Бельгии, Венгрии, Японии, Боснии и Герцеговины, Эфиопии, кто удостаивается награды.

Ранее в тот же день, посла Гарибджаняна принял премьер-министр Государства Катар шейх Халед бин Халиф Аль Тани.