Военнослужащий АО Арцаха получил ранение: Азербайджан вновь нарушил режим прекращения огня

17 сентября около 12:30 в западной части Республики Арцах Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня. В результате огнестрельное ранение получил рядовой Армии обороны Вруйр Варданович Шахраманян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

Соответствующая информация в связи с инцидентом была представлена командованию российского миротворческого контингента.