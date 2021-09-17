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Военнослужащий АО Арцаха получил ранение: Азербайджан вновь нарушил режим прекращения огня

Военнослужащий АО Арцаха получил ранение: Азербайджан вновь нарушил режим прекращения огня

17 сентября около 12:30 в западной части Республики Арцах Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня. В результате огнестрельное ранение получил рядовой Армии обороны Вруйр Варданович Шахраманян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

Соответствующая информация в связи с инцидентом была представлена командованию российского миротворческого контингента.


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