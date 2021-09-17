В Ширакской области продолжаются субвенциальные программы

В Ширакской области ремонтируется Дом культуры Сараланджа.

Как сообщает «Арменпресс», работы проводятся в рамках сотрудничества государство-община.

По субвенциальной программе, направленной на развитие экономических и социальных инфраструктур 2021 года, на первом этапе планируется провести ремонтные работы 4 комнат, 2 санузлов, коридора и лестницы.

После ремонта три комнаты для детей школьного возраста станут танцевальной, музыкальной и спортивной, а одна - местом досуга пожилых жителей общины.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью Администрации Ширака, общая стоимость программы - 14 млн 805 000 драмов, 50% из которых будет выделено государством, 50% - общиной. Строительные работы осуществляет ООО «Нар дай».

Арменуи Мхоян