Люди с ограниченными возможностями скоро получат технологические комнаты: Нарек Мкртчян

В ближайшее время Министерство труда и социальных вопросов в 10 центрах по уходу планирует создать технологические кабинеты для людей с ограниченными возможностями.

В беседе с «Арменпресс» министр иностранных дел Нарек Мкртчян отметил, что эти помещения людям с ограниченными возможностями дадут возможность пользоваться новейшими информационными технологиями.

«Мы реализуем различные программы для людей с ограниченными возможностями. Процесс завершился несколько дней назад. Мы пригласили специалистов из ОАЭ, которые в Армении приехали уже во второй раз и привезли сюда первую в мире функциональную клавиатуру для людей с ограниченными возможностями, компьютер становится для них доступным. К этой клавиатуре крепятся специальные очки, при помощи которых лишь морганием можно будет написать целый текст, учиться, пользоваться социальными сетями и т. д. Более 70 специалистов - педагогов, сотрудников детских домов при министерстве, представителей общественных организаций получили возможность пройти обучение. Сейчас мы решили создать технологические кабинеты в 10 медицинских центрах, находящихся под нашей юрисдикцией, что позволит людям с ограниченными возможностями пользоваться новейшими информационными технологиями. Это один из лучших примеров инклюзии. В этом вопросе мы сотрудничаем с посольством ОАЭ в Армении», - рассказал министр.

Он отметил, что права людей с ограниченными возможностями и их защита, их реабилитационные процессы и процесс социальной интеграции находятся в центре особого внимания министерства и считаются приоритетными. Нарек Мкртчян подчеркнул, что по мере необходимости этим людям предоставляются и средства содействия: протезы, ортезы, костыли, ходунки, инвалидные коляски.

«У нас есть много программ, которые жизнь людей с ограниченными возможностями делают проще и инклюзивнее. В отношении пандусов идет совместная работа с мэрией Еревана, город необходимо сделать максимально доступным для таких людей. Проблема есть во всей Армении, всем нам еще многое предстоит сделать в этой области: органам местного самоуправления, правительству, частным организациям. Недавно в правительстве мы утвердили программу, касающуюся получивших инвалидность при участии в боевых действиях с момента обретения независимости. Она связана с подоходным налогом при найме на работу в частный сектор, министерство не только будет возмещать его (около 100 000 драмов в течение трех месяцев), но и предоставит работодателю 500 000 драмов для адаптации среды», - сказал Мкртчян.

Он подчеркнул, что сейчас главная тема для всех граждан РА, и для них - это мальчики, ставшие инвалидами во время 44-дневной войны в Арцахе, и решение их проблем. На данный момент протезировано 115 раненых военнослужащих, проблема полностью решена. Армения - первая страна в регионе, которая смогла получить современные исландские функциональные протезы для военнослужащих, раненых в той войне.

Подготовила Лилит Демурян

Фото Айка Манукяна