Диалог и преодоление атмосферы вражды: Пашинян поговорил на сессии ОДКБ об открытии новой эры мирного развития

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе коснулся ряда процессов в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Арменпресс, в своей речи премьер-министр, в частности, отметил:

“Уважаемые главы государств,

За межсессионный период по периметру зоны коллективной ответственности ОДКБ мы фиксируем все новые проявления прямых и косвенных вызовов и угроз. Наш регион сегодня стоит на пороге очень важных трансформаций.

При проявлении политической воли и мудрости они могут изменить существующую на сегодняшний день картину и привести к формированию условий для подлинного мира в регионе. Наше правительство в программе своей деятельности поставило целью открытие новой эры мирного развития для нашей страны и для нашего региона. И мы, выиграв внеочередные парламентские выборы в июне этого года, получили мандат на достижение этой основополагающей цели.

Как мы представляем себе достижение этой цели? Путем диалога, путем постепенного преодоления атмосферы вражды, к сожалению, существующей в нашем регионе, путем открытия всех региональных экономических и транспортных коммуникаций. В этом контексте очень важно выполнение тех договоренностей, которые были зафиксированы в трехсторонних заявлениях президента Российской Федерации, президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Уважаемые главы государств,

Хочу обратить ваше внимание на один очень важный нюанс: для решения экономических и политических вопросов крайне важна атмосфера, в которой они обсуждаются. С сожалением должен констатировать, что Азербайджан до сих пор не вернул всех армянских военнопленных, заложников или других удерживаемых лиц вопреки восьмому пункту трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, вопреки усилиям наших партнеров, в том числе усилиям Российской Федерации и президента Путина. Этот чисто гуманитарный вопрос должен решаться без промедления, и в этом вопросе я рассчитываю на вашу поддержку”.