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После ремонта вновь открылся аэропорт «Ширак» в Гюмри

После ремонта вновь открылся аэропорт «Ширак» в Гюмри

После ремонта вновь открылся аэропорт «Ширак» в Гюмри. Как сообщает Арменпресс, с 15 июля по 15 сентября не было рейсов из аэропорта из-за планового ремонта взлетно-посадочной полосы и строительства нового зала прилетов.

«С сегодняшнего дня, после ремонта, полеты возобновятся. Инвестиции, сделанные нашей компанией в аэропорт, свидетельствуют о том, что мы видим будущее развития аэропорта», - сказал главный менеджер ЗАО «Международные аэропорты “Армения”» Сергей Аветисян.


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