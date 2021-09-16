По состоянию на 11:00 16 сентября в Армении подтверждено 764 новых случаев заражения COVID-19, 506 заболевших вылечились, есть 19 летальных исходов. За последние сутки проведено 6 049 тестов.

Всего проведено 1 633 587 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 252 323 случая заражения COVID-19, 234 416 из которых вылечились, есть 5 075 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 649 пациентов.

В предыдущий день зарегистрировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 183.