Эмомали Рахмон выразил государствам-членам ОДКБ признательность за совместную работу

Председательство Таджикистана в ОДКБ совпало с периодом чрезвычайных вызовов и угроз для всего региона. Как сообщает «Арменпресс», об этом сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Он также отметил, что сторонам в целом удалось сохранить высокий уровень политического взаимодействия и обеспечить координацию внешнеполитических позиций, страны ОДКБ продолжили практику принятия совместных заявлений по актуальным вопросам международной региональной повестки дня, расширилось межпарламентское взаимодействие.

«Нам удалось завершить принятие программы перевооружения Сил быстрого реагирования ОДКБ. Это очень сильное достижение. Соответствующее решение будет принято сегодня. Поддерживается высокий уровень подготовки Коллективных сил безопасности для выполнения поставленных задач, что чрезвычайно важно, учитывая напряженную ситуацию в соседнем Афганистане», - сказал Эмомали Рахмон.

По словам президента Таджикистана, расширились контакты с международными организациями, ОДКБ широко представлена на международных площадках. Организация качественно продвинулась и в развитии миротворческого потенциала.

Эмомали Рахмон поблагодарил страны-участницы ОДКБ за совместную работу.

Глава Таджикистана добавил, что генсек ОДКБ Станислав Зась сыграл большую роль во всей проделанной работе.