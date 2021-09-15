Правительство Армении делает все возможное для репатриации армянских военнопленных: Пашинян

Правительство Армении делает все возможное для репатриации армянских военнопленных. Как сообщает Арменпресс, в ходе правительственного часа в Национальном Собрании об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Элинар Варданян.

«Практически ни один представитель Республики Армения не проводит международную встречу, где тема военнопленных и пропавших без вести не стоит в центре внимания, начиная с парламентских трибун и заканчивая платформами правительства. Все, что можно сделать, делается, но проделанная работа не является той темой, которую следует обсуждать с трибуны», - заявил Пашинян.

Он заявил, что эта работа не может считаться удовлетворительной до тех пор, пока все армянские военнопленные не вернутся домой. «Я тоже гражданин Республики Армения, и, возможно, я больше всех недоволен результатами, которых мы достигли в этой работе», - сказал премьер-министр.