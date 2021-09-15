Заседания консультативных и исполнительных органов стран-членов ОДКБ 2022 года состоятся в Армении

12:25, 15 Սեպտեմբեր, 2021

Следующие заседания Советов министров иностранных дел и обороны стран-членов ОДКБ и Комитета секретарей Совбеза ОДКБ планируется провести в Армении в первой половине 2022 года.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила пресс-служба ОДКБ.

«В первом полугодии 2022 года в Республике Армения состоятся очередные заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.

15 сентября в Душанбе под председательством Министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности.

В заседании принял участие и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.