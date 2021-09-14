Армянские специалисты из диаспоры провели курсы переподготовки для учителей всех областей Армении

Десятки директоров и учителей школ из разных регионов Армении 13 сентября 2021 года собрались, чтобы отметить завершение годичного курса «Управление школой», который организовали и провели профессионалы из диаспоры. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата главного уполномоченного по делам диаспоры Армении, в ходе мероприятия 17 учителей, участвовавших в академическом конкурсе, получили подарки за успехи в разработке проектов по интеграции армянской идентичности и культуры в своих классах.

Курсы «Управление школой» были организованы профессионалами из диаспоры Нарине Сираканян и Оником Байрамяном, которые присоединились к работе в государственном секторе Армении в рамках программы «iGorts» Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры. Около 250 школ и 1600 директоров, их заместителей и учителей со всей страны прошли обучение по новейшим педагогическим методам в оффлайн и онлайн форматах. Темы курса включали модель дифференцированного класса, систему оценки учителей, стандарты производительности и т.д.

«Назовем мы это тренингом или чем-то другим, но так или иначе это яркий пример привлечения профессионального потенциала диаспоры. Посредством образования мы можем достичь наших национальных целей, создавая безопасную, наукоемкую и прогрессивную страну», - сказал главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян.

Педагоги из столицы, а также областей Лори, Тавуша, Арарата и Сюника подчеркнули влияние курсов на их профессиональное развитие и культуру в классе. Тренинг Нарине и Оника получил столь положительные отзывы от армянских учителей и руководства школ, что они создали неправительственную организацию «For You Armenia», вне рамок программы «iGorts», чтобы продолжить бесплатное обучение учителей. Кроме того, «For You Armenia» намерена создать 5-10 учебных лабораторий «STEAM» в Армении, а также переподготовить учителей для руководства этими лабораториями. Они продолжат предоставлять ресурсы и финансирование для реализации будущих проектов.

«Я хотела бы поблагодарить всех преданных своему делу учителей, которые участвовали в наших курсах, тех, кто рад приветствовать изменения с распростёртыми объятиями и передавать их будущим поколениям», – сказала бывшая участница «iGorts» и вице-президент общественной организации «For You Armenia» Нарине Сираканян.

«Наши преподаватели в Армении и Арцахе являются образцами для подражания 21 века, которые приведут грядущие поколения к будущим достижениям и победам», – отметил бывший участник «iGorts» и президент общественной организации «For You Armenia» Оник Байрамян. - «Мне посчастливилось стать свидетелем их работы, и я буду продолжать делать все возможное, помогая нашим преподавателям в их профессиональном пути».

В прошлом году в рамках программы

«iGorts»

Нарине Сираканян из Грузии работала в инспекционном органе образования Армении, Оник Байрамян из ОАЭ работал в министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.