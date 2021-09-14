Сюник является одним из приоритетов посольства США: губернатор Сюника принял вице- посла США 

Губернатор Сюникской области Меликсет Погосян принял новоназначенного вице-посла США в Армении Чипа Лайтинена.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе муниципалитета, вице-посла США сопровождали новоназначенный военный атташе при посольстве и новоназначенный руководитель политического и экономического управления посольства.

По словам Чипа Лейтинена, Чрезвычайный и Полномочный посол США в Армении Линн Трейси пожелала, чтобы они совершили свой первый визит в Армении именно в Сюник, подчеркнув, что эта область является приоритетной с точки зрения работы посольства.

Вице-посол США выразил желание ознакомиться с ситуацией на местах и понять, как они могут продолжать поддерживать демократическое и экономическое развитие, а также узнать о проблемах безопасности.

Губернатор Сюника Меликсет Погосян представил ситуацию в регионе в послевоенный период, озабоченности руководства и населения региона, проблемы, с которыми они сталкиваются в связи с новой пограничной ситуацией.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности, дорог и передвижения, а также экономические и другие проблемы.